La Academia de Cine supera los 3.000 miembros en su 40 aniversario

La Academia de Cine ha alcanzado los 3.000 miembros coincidiendo con la celebración de su 40 aniversario, consolidándose como una de las principales instituciones del sector audiovisual en España. Este crecimiento refleja la evolución y expansión de la industria cinematográfica en las últimas décadas.

Una institución en constante crecimiento

El aumento del número de académicos responde a la incorporación progresiva de profesionales de distintas disciplinas del cine, lo que refuerza la diversidad y representatividad de la entidad. Desde la Academia destacan que este hito simboliza la fortaleza del sector y su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno audiovisual.

En el marco de su aniversario, la institución pone en valor su papel en la promoción del cine español y en el reconocimiento del talento a través de iniciativas como los Premios Goya. La efeméride llega en un momento de transformación para la industria, marcado por la digitalización y la internacionalización de los contenidos.