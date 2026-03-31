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Fiscalía pide archivar la causa contra el comité que autorizó la eutanasia a Noelia
31 Mar 2026 por Redacción Irispress
La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa abierta contra los profesionales del comité que autorizó la eutanasia de Noelia, al considerar que actuaron conforme a la legalidad vigente. El escrito sostiene que no existen indicios de delito en la actuación de los especialistas que evaluaron el caso dentro del procedimiento establecido.
Respaldo al proceso y al marco legal
El Ministerio Público defiende que el proceso se ajustó a los requisitos previstos en la ley de eutanasia, que contempla diversas garantías médicas y jurídicas antes de autorizar la prestación. En este sentido, subraya que los profesionales implicados siguieron los protocolos establecidos y actuaron dentro de sus competencias.
La decisión de la Fiscalía se produce en un contexto de debate social y jurídico sobre la aplicación de la eutanasia en España. El caso ha generado atención pública y ha puesto el foco en el funcionamiento de los comités encargados de evaluar estas solicitudes.