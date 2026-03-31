Fiscalía pide archivar la causa contra el comité que autorizó la eutanasia a Noelia

La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa abierta contra los profesionales del comité que autorizó la eutanasia de Noelia, al considerar que actuaron conforme a la legalidad vigente. El escrito sostiene que no existen indicios de delito en la actuación de los especialistas que evaluaron el caso dentro del procedimiento establecido.

Respaldo al proceso y al marco legal

El Ministerio Público defiende que el proceso se ajustó a los requisitos previstos en la ley de eutanasia, que contempla diversas garantías médicas y jurídicas antes de autorizar la prestación. En este sentido, subraya que los profesionales implicados siguieron los protocolos establecidos y actuaron dentro de sus competencias.

La decisión de la Fiscalía se produce en un contexto de debate social y jurídico sobre la aplicación de la eutanasia en España. El caso ha generado atención pública y ha puesto el foco en el funcionamiento de los comités encargados de evaluar estas solicitudes.