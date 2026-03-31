El Gobierno regulariza a más de 27.600 migrantes afectados por la DANA en Valencia

El Gobierno ha aprobado la regularización de más de 27.600 personas migrantes afectadas por la DANA que golpeó la Comunidad Valenciana. La medida busca dar una respuesta extraordinaria a quienes se vieron perjudicados por el temporal, facilitando su situación administrativa y el acceso a derechos básicos.

Medida excepcional por razones humanitarias

La regularización permitirá a los beneficiarios obtener permisos de residencia y trabajo, con el objetivo de favorecer su integración y estabilidad tras los daños sufridos. Desde el Ejecutivo se enmarca esta decisión en criterios humanitarios, ante el impacto social y económico que dejó el episodio meteorológico.

La iniciativa ha sido valorada por organizaciones sociales, que ven en ella una herramienta para evitar situaciones de vulnerabilidad. Además, se considera un paso relevante para garantizar la protección de personas afectadas por emergencias, reforzando la respuesta institucional ante este tipo de crisis.