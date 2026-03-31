Al menos ocho heridos tras un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

Al menos ocho personas han resultado heridas como consecuencia de un ataque con misil lanzado desde Irán contra el centro de Israel, según las primeras informaciones. El impacto ha provocado daños materiales en varias zonas y ha activado los sistemas de emergencia en el área afectada.

Respuesta de emergencia y aumento de la tensión

Los servicios de emergencia han atendido a los heridos en el lugar del suceso, algunos de los cuales han sido trasladados a centros hospitalarios. Las autoridades han activado protocolos de seguridad ante el riesgo de nuevos ataques, mientras se evalúan los daños causados.

El incidente se enmarca en un contexto de creciente escalada en la región, con intercambios de ataques y amenazas entre distintos actores. La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el temor de un agravamiento del conflicto en Oriente Próximo.