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Noelia recibe la eutanasia casi dos años después de solicitarla, según Abogados Cristianos
27 Mar 2026 por Redacción Irispress
Noelia ha recibido la eutanasia casi dos años después de haber iniciado el proceso para solicitarla, según ha informado la organización Abogados Cristianos. El caso ha vuelto a poner el foco en los tiempos de tramitación y en la aplicación práctica de la ley de eutanasia en España.
Debate sobre los plazos y el proceso
Desde la entidad se ha señalado que el procedimiento se ha prolongado más de lo esperado, lo que ha generado críticas sobre la gestión y los plazos en este tipo de solicitudes. El caso reabre el debate sobre el funcionamiento del sistema y la necesidad de garantizar una respuesta ágil en situaciones especialmente delicadas.
La eutanasia en España está regulada por ley y contempla un proceso con diversas garantías y evaluaciones médicas. Sin embargo, este tipo de situaciones evidencian las dificultades que pueden surgir en su aplicación, en un contexto donde confluyen aspectos médicos, legales y éticos.