Rosalía cancela su concierto en Milán por una fuerte intoxicación alimentaria

La artista Rosalía se ha visto obligada a cancelar su actuación prevista este miércoles en Milán tras sufrir una intoxicación alimentaria “muy fuerte”. La cantante comunicó la noticia a sus seguidores, explicando que su estado de salud le impide subirse al escenario en condiciones.

Prioridad a la recuperación y posibles nuevas fechas

Desde su entorno se ha señalado que la prioridad es su recuperación, aunque no se descarta reprogramar el concierto en una fecha posterior. La cancelación ha generado comprensión entre sus seguidores, que han mostrado su apoyo a la artista en redes sociales.

Este tipo de incidencias, aunque poco frecuentes, pueden alterar la agenda de los artistas en plena gira. Por el momento, no se han detallado cambios en el resto de fechas previstas, a la espera de la evolución de su estado de salud.