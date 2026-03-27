Propuesta de Ocio: Ramón y Cajal, Ai Weiwei y la moda del Moritz Feed Doc llegan a CaixaForum+ en abril

27 Mar 2026 por Redacción Irispress

CaixaForum+ celebra la cultura con una programación que une arte, ciencia, moda y danza a través de documentales que conectan el legado creativo con los grandes temas del presente.

Coincidiendo con el centenario del estreno de Turandot de Puccini (1926), la plataforma CaixaForum+ estrena en exclusiva el documental Ai Weiwei’s Turandot.

La película muestra el proceso creativo del artista y activista chino Ai Weiwei en su debut como director de ópera en el Teatro de la Ópera de Roma en 2022.

En esta versión, el creador transforma la obra original en una propuesta más reivindicativa y conectada con la actualidad, abordando temas como la guerra de Ucrania o la crisis de los refugiados.

Además, el documental profundiza en su pensamiento artístico y en su forma de trabajar, utilizando Turandot como reflejo de su trayectoria marcada por la lucha contra la injusticia y la censura.

En conjunto, es una obra que fusiona arte y activismo, y rinde homenaje al legado de Puccini.

Ramón y Cajal: ciencia y arte

Estreno: 29 de abril

El documental Ramón y Cajal: Dibujos en la retina, coproducido por CaixaForum+, explora la relación entre la pasión por la imagen del científico Santiago Ramón y Cajal y sus descubrimientos.

La película ofrece una mirada renovada a sus dos facetas:

científico revolucionario

artista y observador visual

A través de testimonios de expertos, investigadores y familiares, se pone en valor su legado y su influencia.

El documental destaca su método creativo y reivindica su vigencia en la neurociencia actual.

Moritz Feed Doc llega a CaixaForum+

Disponible online: del 9 al 23 de abril

Por cuarto año consecutivo, CaixaForum+ se convierte en la sede online del Moritz Feed Doc, el Festival Internacional de Cine de Moda de Barcelona.

Entre los títulos destacados:

Gucci: luxe, drame et volupté → recorrido por la historia de la firma

AKRIS: Fashion with a Heritage → sobre el concepto de “lujo silencioso”

Documentales sobre diseñadores como David Delfín o Martin Margiela

También se incluye la sección “La mirada crítica”, con propuestas que reflexionan sobre:

sostenibilidad

inclusión

consumo y moda

A partir del 24 de abril, una selección de los mejores documentales estará disponible durante un año, con motivo del 10º aniversario del festival.

Becoming a Swan: el sacrificio del ballet

Estreno: 2 de abril

Este documental sigue a jóvenes bailarines en el inicio de su carrera profesional.

La película muestra el lado menos visible del ballet:

esfuerzo constante

renuncias personales

búsqueda del sueño de subir a un escenario

Un retrato directo del camino hacia la excelencia en la danza.

In C: danza y libertad creativa

Estreno: 2 de abril

La coreógrafa Sasha Waltz desarrolla una pieza basada en la obra del compositor Terry Riley.

Grabada en la Philharmonie de París, la obra destaca por su estructura abierta:

cada interpretación es diferente

los bailarines deciden repeticiones y ritmo

se genera una especie de “fuga bailada”

La coordinación colectiva es clave para dar sentido a la pieza.

El mes de la danza

Con motivo del Día Internacional de la Danza (29 de abril), la plataforma incluye documentales destacados:

Pina, de Wim Wenders → homenaje a Pina Bausch

→ homenaje a Pina Bausch Dancer, de Steven Cantor → sobre Sergei Polunin

Dos obras que celebran la danza desde perspectivas diferentes pero complementarias.

Resuena hoy: especial Día del Libro

23 de abril

Con motivo del Día del Libro, CaixaForum+ recupera contenidos destacados de su catálogo:

Entrevista de 10 horas a Javier Cercas

Serie De lo urbano y lo rural, con María Sánchez y Miqui Otero

y Documental Aunque tú no lo sepas, sobre Luis García Montero

Una selección que pone en valor la literatura y sus creadores desde diferentes formatos.