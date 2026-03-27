Olas y viento activan avisos en cinco comunidades, con nivel naranja en Baleares y Cataluña

El fuerte oleaje y las rachas de viento han puesto en aviso a cinco comunidades autónomas, en un episodio de inestabilidad que afecta especialmente al litoral. Algunas zonas de Baleares y Cataluña se encuentran en nivel naranja por mala mar, lo que implica un riesgo importante y obliga a extremar la precaución.

Condiciones adversas en el litoral

Las autoridades recomiendan evitar actividades en la costa y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante el riesgo de golpes de mar y viento intenso. Las condiciones pueden afectar tanto a la navegación como a paseos marítimos y zonas próximas al mar.

Este episodio meteorológico se enmarca en la llegada de sistemas atmosféricos que están generando inestabilidad en amplias zonas del país. Los expertos apuntan a que la evolución del temporal marcará la intensidad de los fenómenos en las próximas horas.