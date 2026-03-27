Israel reivindica un ataque contra una instalación clave de armamento en Irán

27 Mar 2026 por Redacción Irispress

Israel ha reivindicado un ataque dirigido contra lo que ha calificado como “la instalación más central” para la producción de misiles y minas navales en Irán. Según fuentes oficiales, la operación tenía como objetivo debilitar capacidades estratégicas vinculadas al desarrollo de armamento en el país.

Nueva escalada en el conflicto regional

Por el momento, no han trascendido detalles concretos sobre el alcance de los daños ni sobre posibles víctimas. Las autoridades iraníes no han ofrecido una confirmación completa de lo ocurrido, aunque el ataque se enmarca en un contexto de creciente tensión entre ambos países.

Este tipo de acciones refuerza la escalada en Oriente Próximo, donde los enfrentamientos indirectos y las operaciones selectivas han aumentado en las últimas semanas. La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución de la situación ante el riesgo de un conflicto de mayor alcance.