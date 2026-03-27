El Reina Sofía desaconseja “rotundamente” trasladar el ‘Guernica’ por riesgo de daños

El Museo Reina Sofía ha desaconsejado de forma “rotunda” el traslado del Guernica, la icónica obra de Pablo Picasso, ante el riesgo de que el movimiento pueda provocar “nuevas grietas y desgarros”. Los responsables del museo advierten de la fragilidad del lienzo y de las consecuencias irreversibles que podría tener cualquier desplazamiento.

Un estado delicado que exige máxima conservación

Los expertos en conservación subrayan que la obra presenta un estado especialmente sensible debido a su historia y a los traslados anteriores que ya han afectado a su estructura. Por ello, consideran que mantenerla en su ubicación actual es la mejor garantía para su preservación a largo plazo.

El Guernica, una de las piezas más emblemáticas del arte contemporáneo, es también un símbolo cultural de primer orden. Desde el museo insisten en que cualquier decisión debe priorizar su integridad, en línea con los criterios internacionales de conservación del patrimonio artístico.