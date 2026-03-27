El gasto en pensiones marca un nuevo récord y supera los 14.300 millones

El gasto en pensiones contributivas alcanzó en marzo los 14.307 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo mes del año anterior y establece un nuevo máximo histórico. Este aumento responde, en gran medida, a la revalorización de las pensiones y al incremento del número de beneficiarios dentro del sistema.

Más pensionistas y prestaciones más altas

El crecimiento del gasto está vinculado tanto al envejecimiento de la población como a la entrada de nuevas jubilaciones con bases de cotización más elevadas. Esto se traduce en pensiones medias más altas, especialmente en el caso de las jubilaciones recientes.

Los expertos señalan que esta tendencia continuará en los próximos años, lo que plantea retos para la sostenibilidad del sistema. En este contexto, el debate sobre las reformas y el equilibrio entre ingresos y gastos vuelve a situarse en el centro de la agenda económica y social.