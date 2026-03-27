El cambio de hora se realizará este fin de semana: a las 02:00 serán las 03:00

España adelantará una hora sus relojes en la madrugada del sábado al domingo 29 de marzo. A las 02:00, el reloj pasará directamente a marcar las 03:00, dando inicio al horario de verano y ajustando la jornada a un mayor aprovechamiento de la luz natural.

Una hora menos de sueño y tardes más largas

Este cambio implica dormir una hora menos esa noche, aunque permitirá disfrutar de más horas de luz por la tarde. La medida, aplicada en la mayoría de países europeos, busca optimizar el uso de la energía y adaptar los horarios a la luz solar.

Como es habitual, la mayoría de dispositivos electrónicos realizarán el ajuste automáticamente. Aun así, se recomienda revisar relojes manuales para evitar errores en horarios durante el domingo.