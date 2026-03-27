Arranca la operación salida de Semana Santa con 4,3 millones de desplazamientos previstos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén alrededor de 4,3 millones de desplazamientos por carretera en todo el país. Este dispositivo especial busca garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico en uno de los periodos con mayor volumen de viajes del año.

Dispositivo especial y recomendaciones a conductores

El operativo incluye refuerzo de la vigilancia, regulación del tráfico y medidas específicas en los puntos más conflictivos, donde se esperan retenciones, especialmente en las salidas de grandes ciudades y en los accesos a zonas turísticas. Las autoridades recomiendan planificar los viajes con antelación, evitar las horas punta y respetar las normas de circulación.

La operación se desarrollará en varias fases coincidiendo con los días festivos, con especial intensidad en los primeros días. La DGT insiste en la importancia de la prudencia al volante para reducir la siniestralidad en unas fechas marcadas por el incremento de desplazamientos.