Propuesta de Ocio: Un planetario sobre la Luna, un show de física y un taller sobre el ADN, novedades de la Semana Santa en CosmoCaixa

24 Mar 2026 por Redacción Irispress

El Museo de la Ciencia CosmoCaixa ofrece esta Semana Santa una amplia programación de talleres y actividades para todas las edades.

El objetivo es claro: despertar la curiosidad y fomentar la creatividad a través de la ciencia.

Nuevas actividades destacadas

Entre las principales novedades se incluyen tres propuestas innovadoras:

Una proyección sobre la Luna en el Planetario

Un taller-espectáculo sobre el calor y los cambios de temperatura

Una actividad práctica para descubrir la genética

Estas se suman a espacios habituales como Clik o la visita al esqueleto de mamut lanudo.

Proyecciones especiales en el Planetario

El Planetario presenta nuevas experiencias para toda la familia.

Destaca el estreno de “Kiru y el misterio de la Luna perdida”, una película pensada para los más pequeños que explica las fases de la Luna y el miedo a la oscuridad de forma divertida.

Más viajes por el universo

Además, se podrán ver otras proyecciones como:

Polaris , sobre los polos de la Tierra

Postales de otros mundos , un recorrido por el sistema solar

Agujeros negros , sobre estos fenómenos del universo

Dinosaurios, un viaje al período Cretácico

Talleres y espectáculos científicos

El museo incorpora TermoShow, un espectáculo participativo donde se experimenta con cambios de temperatura en procesos físicos y químicos.

También destaca “El código de la vida”, una actividad en la que los participantes podrán explorar la genética, observar células y extraer ADN.

Más experiencias para toda la familia

Los visitantes podrán disfrutar de:

Visitas al mamut lanudo fosilizado

La exposición “¿Hay vida fuera de la Tierra?”

Espacios como Clik, el Planetario Burbuja o el Bosque Inundado

Ciencia, juego y aprendizaje

Además, el museo ofrece el escape room “Rescate en la Luna”, donde los participantes deberán resolver retos científicos.

En conjunto, CosmoCaixa propone una experiencia completa que combina aprendizaje, diversión y divulgación científica para toda la familia.