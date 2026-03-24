Propuesta de Ocio: Un planetario sobre la Luna, un show de física y un taller sobre el ADN, novedades de la Semana Santa en CosmoCaixa
El Museo de la Ciencia CosmoCaixa ofrece esta Semana Santa una amplia programación de talleres y actividades para todas las edades.
El objetivo es claro: despertar la curiosidad y fomentar la creatividad a través de la ciencia.
Nuevas actividades destacadas
Entre las principales novedades se incluyen tres propuestas innovadoras:
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Una proyección sobre la Luna en el Planetario
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Un taller-espectáculo sobre el calor y los cambios de temperatura
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Una actividad práctica para descubrir la genética
Estas se suman a espacios habituales como Clik o la visita al esqueleto de mamut lanudo.
Proyecciones especiales en el Planetario
El Planetario presenta nuevas experiencias para toda la familia.
Destaca el estreno de “Kiru y el misterio de la Luna perdida”, una película pensada para los más pequeños que explica las fases de la Luna y el miedo a la oscuridad de forma divertida.
Más viajes por el universo
Además, se podrán ver otras proyecciones como:
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Polaris, sobre los polos de la Tierra
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Postales de otros mundos, un recorrido por el sistema solar
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Agujeros negros, sobre estos fenómenos del universo
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Dinosaurios, un viaje al período Cretácico
Talleres y espectáculos científicos
El museo incorpora TermoShow, un espectáculo participativo donde se experimenta con cambios de temperatura en procesos físicos y químicos.
También destaca “El código de la vida”, una actividad en la que los participantes podrán explorar la genética, observar células y extraer ADN.
Más experiencias para toda la familia
Los visitantes podrán disfrutar de:
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Visitas al mamut lanudo fosilizado
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La exposición “¿Hay vida fuera de la Tierra?”
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Espacios como Clik, el Planetario Burbuja o el Bosque Inundado
Ciencia, juego y aprendizaje
Además, el museo ofrece el escape room “Rescate en la Luna”, donde los participantes deberán resolver retos científicos.
En conjunto, CosmoCaixa propone una experiencia completa que combina aprendizaje, diversión y divulgación científica para toda la familia.