Sofocado un incendio en un hotel de Arriondas tras desalojar a 40 personas

23 Mar 2026 por Redacción Irispress

Un incendio declarado en una habitación de un hotel de Arriondas ha sido sofocado tras la rápida intervención de los servicios de emergencia. El suceso obligó a desalojar a unas 40 personas de manera preventiva, sin que se hayan registrado heridos, según las primeras informaciones.

Rápida actuación de los servicios de emergencia

El fuego se originó en una de las estancias del establecimiento y generó una importante acumulación de humo, lo que motivó el desalojo inmediato del edificio. Los bomberos lograron controlar y extinguir las llamas en poco tiempo, evitando que el incendio se propagara a otras zonas del hotel.

Tras la intervención, los servicios de emergencia han ventilado el inmueble y revisado las instalaciones para garantizar la seguridad. Las causas del incendio están siendo investigadas, mientras que los huéspedes han podido regresar progresivamente al establecimiento una vez controlada la situación.