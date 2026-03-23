Renfe se declara “víctima” del accidente de Adamuz y promete esclarecer lo ocurrido

23 Mar 2026 por Redacción Irispress

Renfe ha asegurado que también se considera “una víctima” del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y ha manifestado su compromiso de colaborar para que “se conozca la verdad” sobre lo sucedido. La compañía ha trasladado su disposición a participar en todas las investigaciones abiertas para determinar las causas del siniestro.

Compromiso con la investigación y las víctimas

Desde la empresa ferroviaria han insistido en que su prioridad es esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, al tiempo que han reiterado su apoyo a las personas afectadas. Renfe ha subrayado que pondrá a disposición de las autoridades toda la información necesaria para facilitar el desarrollo de las pesquisas.

El accidente ha generado un amplio impacto y ha reabierto el debate sobre la seguridad ferroviaria. Mientras avanzan las investigaciones, las distintas partes implicadas coinciden en la necesidad de aclarar lo ocurrido para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro.