Raúl Arévalo respalda el ‘No a la guerra’ de Bardem en los Oscar y se declara “orgulloso como español”

El actor Raúl Arévalo ha mostrado su apoyo al mensaje de “No a la guerra” que Javier Bardem lanzó durante la gala de los Oscar, destacando el impacto y la relevancia de sus palabras en un contexto internacional marcado por los conflictos. Arévalo ha asegurado que ese momento le hizo sentirse “orgulloso como español”, subrayando el valor de utilizar un altavoz global como el de Hollywood para transmitir mensajes de carácter humanitario.

El cine como plataforma de compromiso social

Las declaraciones se suman al debate sobre el papel de los artistas en cuestiones políticas y sociales. En este sentido, Arévalo ha defendido que figuras públicas como Bardem tienen la capacidad —y en ocasiones la responsabilidad— de visibilizar problemáticas globales desde escenarios de gran repercusión mediática.

El gesto de Bardem durante la ceremonia ha sido ampliamente comentado tanto dentro como fuera del sector cinematográfico, generando reacciones diversas. Para Arévalo, sin embargo, representa un ejemplo de compromiso y coherencia, reforzando la idea de que el cine también puede ser un espacio para la reflexión más allá del entretenimiento.