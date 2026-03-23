Más de la mitad de los docentes de la escuela pública afirma haber sufrido agresiones en el aula

Más del 50% de los docentes de la escuela pública asegura haber sufrido algún tipo de agresión en el entorno escolar, según una encuesta reciente que pone el foco en la convivencia dentro de las aulas. Las situaciones van desde faltas de respeto y amenazas hasta episodios de violencia verbal y, en menor medida, física.

Preocupación por el clima educativo

Los datos reflejan una creciente inquietud entre el profesorado, que reclama más apoyo institucional y herramientas para gestionar conflictos. Los expertos señalan que estas situaciones afectan no solo al bienestar de los docentes, sino también al desarrollo del proceso educativo y al ambiente en los centros.

Ante este escenario, se plantean medidas como reforzar la formación en resolución de conflictos, aumentar los recursos en los centros y promover programas de convivencia escolar. El objetivo es garantizar entornos seguros tanto para el profesorado como para el alumnado.