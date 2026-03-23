La AIE alerta de una crisis energética “muy grave” y advierte de su impacto global

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha calificado como “muy grave” la actual crisis energética y ha advertido de que “ningún país será inmune” a sus consecuencias. El organismo señala que el encarecimiento de los recursos energéticos y la inestabilidad de los mercados están generando un escenario de gran incertidumbre a nivel mundial.

Un problema con alcance global

Según la AIE, la situación afecta tanto a economías desarrolladas como emergentes, con efectos directos en la inflación, el crecimiento económico y el coste de vida. La combinación de tensiones geopolíticas y desequilibrios en la oferta y la demanda está detrás de este contexto, que podría prolongarse en el tiempo.

El organismo insiste en la necesidad de reforzar la cooperación internacional y acelerar la transición energética para reducir la dependencia de fuentes más volátiles. Además, subraya la importancia de adoptar medidas coordinadas que permitan mitigar el impacto sobre los consumidores y garantizar la seguridad del suministro.