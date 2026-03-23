Irán amenaza con minar el golfo Pérsico ante posibles ataques de EEUU o Israel

Irán ha advertido de que podría minar el golfo Pérsico si Estados Unidos o Israel lanzan ataques contra sus costas o sus islas en el sur del país. La amenaza supone un nuevo aumento de la tensión en una región estratégica para el comercio energético mundial, por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Riesgo para el tráfico marítimo y la estabilidad regional

Las autoridades iraníes han señalado que esta medida sería una respuesta directa a cualquier agresión, lo que podría poner en riesgo la seguridad de las rutas marítimas y afectar al transporte de crudo. El golfo Pérsico es una vía clave para el comercio internacional, por lo que cualquier alteración en su navegación tendría repercusiones económicas a nivel global.

La comunidad internacional observa con preocupación esta escalada de advertencias, en un contexto ya marcado por enfrentamientos y tensiones en Oriente Próximo. Analistas alertan de que un movimiento de este tipo podría desencadenar una respuesta inmediata y agravar aún más la situación en la región.