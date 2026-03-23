España autorizó más de 78.000 estancias por estudios en 2024, con un fuerte crecimiento desde 2019

España concedió en 2024 un total de 78.146 autorizaciones de estancia para la realización de estudios superiores, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2023. El crecimiento es aún más significativo si se compara con 2019, con un aumento del 67%, consolidando al país como un destino cada vez más atractivo para estudiantes internacionales.

Aumento del atractivo académico internacional

El incremento responde a factores como la calidad del sistema universitario, la oferta formativa y el atractivo cultural y lingüístico de España. Además, la recuperación de la movilidad internacional tras la pandemia ha impulsado la llegada de estudiantes procedentes de distintos países.

Este aumento plantea también nuevos retos en términos de gestión administrativa, alojamiento y servicios para estudiantes extranjeros. No obstante, expertos destacan que este flujo contribuye positivamente a la internacionalización del sistema educativo y al dinamismo económico y social.