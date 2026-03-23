El cambio de hora se realizará la madrugada del sábado al domingo 29 de marzo
23 Mar 2026 por Redacción Irispress
España volverá a adelantar sus relojes en la madrugada del próximo sábado al domingo 29 de marzo. A las 02:00 horas, los relojes pasarán a marcar las 03:00, dando inicio al horario de verano y permitiendo aprovechar más horas de luz por la tarde.
Una hora menos de sueño y más luz vespertina
Este ajuste implica dormir una hora menos esa noche, aunque a cambio se ganan tardes con más luz natural. El cambio de hora es una medida aplicada en la mayoría de países europeos con el objetivo de optimizar el uso de la luz solar y reducir el consumo energético.
Como es habitual, dispositivos electrónicos como móviles y ordenadores realizarán el cambio automáticamente. Aun así, se recomienda revisar relojes manuales para evitar confusiones en la jornada del domingo.