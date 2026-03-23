Detenidos cinco menores por el apuñalamiento de otro joven en Chamartín

23 Mar 2026 por Redacción Irispress

La Policía ha detenido a cinco menores por su presunta implicación en el apuñalamiento de otro joven ocurrido la pasada noche en el distrito madrileño de Chamartín. El suceso tuvo lugar en la vía pública y movilizó a los servicios de emergencia, que atendieron a la víctima y la trasladaron a un centro sanitario.

Investigación abierta sobre lo ocurrido

Las circunstancias del ataque están siendo investigadas para esclarecer el origen de la agresión y el grado de participación de los detenidos. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el estado de la víctima ni sobre el contexto previo de los hechos.

Los menores han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que determinará las medidas a adoptar. El caso ha generado preocupación en el entorno vecinal y reabre el debate sobre la violencia juvenil en espacios urbanos.