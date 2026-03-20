Menos sol, más calor y un 53% más de lluvia, así ha sido el invierno en la Comunidad Valenciana

20 Mar 2026 por Redacción Irispress

La Comunitat Valenciana ha vivido un invierno atípico, marcado por una menor presencia de horas de sol —la más baja desde 2010—, acompañado de temperaturas más elevadas de lo habitual. A este escenario se suma un incremento significativo de las precipitaciones, que han superado en un 53% la media habitual para esta época del año.

Un invierno anómalo con más lluvia y temperaturas suaves

Los datos reflejan un comportamiento meteorológico inusual, con episodios de lluvias frecuentes y una sensación térmica más templada que en inviernos anteriores. Esta combinación ha influido tanto en la actividad agrícola como en el día a día de la población, alterando patrones habituales de la estación.

Los expertos apuntan a la variabilidad climática como uno de los factores detrás de estos cambios, en un contexto en el que los inviernos tienden a ser cada vez más suaves e irregulares. Este tipo de episodios refuerza la tendencia hacia condiciones meteorológicas menos previsibles en la región.