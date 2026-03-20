Los líderes de la UE reclaman a Bruselas medidas urgentes ante la subida de precios por la guerra

20 Mar 2026 por Redacción Irispress

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han instado a la Comisión Europea a adoptar medidas “sin demora” para frenar el aumento de los precios derivado del contexto de guerra. La preocupación se centra especialmente en el encarecimiento de la energía y de productos básicos, que está teniendo un impacto directo en la economía de los ciudadanos y en la competitividad de las empresas.

Presión para actuar ante la inflación

Los líderes comunitarios consideran necesario acelerar las respuestas a nivel europeo para contener la inflación y mitigar sus efectos. Entre las posibles líneas de actuación se encuentran medidas para estabilizar los mercados energéticos, reforzar la seguridad del suministro y proteger a los sectores más vulnerables.

El llamamiento refleja la inquietud creciente dentro de la UE por las consecuencias económicas del conflicto. En este escenario, Bruselas se enfrenta al reto de coordinar una respuesta común que permita equilibrar la estabilidad de los mercados con el apoyo a los Estados miembros más afectados.