Las regiones europeas pobres son las más vulnerables a la contaminación del aire

20 Mar 2026 por Sergio Martínez

Los factores socioeconómicos influyen en la relación entre contaminación del aire y mortalidad, aunque la evidencia es limitada. Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), impulsado por la Fundación “la Caixa”, junto al Barcelona Supercomputing Center, analizó cómo las condiciones sociales y el uso de energía renovable afectan la vulnerabilidad en Europa.

Los resultados, publicados en Nature Medicine, indican que las regiones con más pobreza y menor uso de energías limpias presentan mayor riesgo de mortalidad. El análisis incluyó 88,8 millones de muertes entre 2003 y 2019 en 31 países europeos, utilizando modelos avanzados para medir contaminantes como PM2.5, PM10, NO2 y O3.

Cuanto mayor es la pobreza, mayor la vulnerabilidad a la contaminación del aire

El impacto en la salud no depende solo de la contaminación, sino de la vulnerabilidad social. Regiones con mayor PIB, menor pobreza y mayor esperanza de vida (norte y oeste de Europa) tienen menor riesgo. En cambio, zonas del sur y este presentan riesgos más altos, incluso el doble.

Además, las regiones más ricas han reducido significativamente los riesgos, mientras que las más pobres apenas han mejorado. Esto se debe a mejores sistemas sanitarios, mayor conciencia ambiental y más capacidad para aplicar políticas públicas.

El efecto de la adopción de energía renovable

El aumento de energías renovables reduce la contaminación y la vulnerabilidad. Se ha observado una disminución de hasta 54% en PM10 y reducciones importantes en mortalidad asociada. Las regiones que adoptan más rápido estas energías también mejoran su salud pública.

Sin embargo, el avance es desigual: el norte de Europa lidera, mientras que países como Malta, Chipre, Italia y Polonia siguen dependiendo de combustibles fósiles.

La equidad como eje de las políticas ambientales

El estudio resalta la necesidad de políticas con enfoque en equidad en salud, priorizando zonas vulnerables y reforzando la infraestructura sanitaria. También destaca la importancia de mejorar la monitorización ambiental para reducir desigualdades.

Aunque el análisis es europeo, sus conclusiones son globales, especialmente en países con rápido crecimiento urbano y poca inversión en energía limpia.

Finalmente, herramientas como Forecaster.Health permiten emitir alertas tempranas sobre riesgos de contaminación para poblaciones vulnerables.