La población extranjera residente en España crece un 4,5% y alcanza los 7,5 millones

La población extranjera con residencia en vigor en España ha aumentado un 4,5%, hasta situarse en torno a los 7,5 millones de personas. El incremento refleja la evolución positiva de los flujos migratorios y la consolidación de España como uno de los principales destinos dentro de la Unión Europea.

Más peso demográfico y laboral

Este crecimiento tiene un impacto directo tanto en la estructura demográfica como en el mercado laboral, donde la población extranjera desempeña un papel relevante en diversos sectores. Además, contribuye a mitigar parcialmente el envejecimiento de la población, uno de los principales retos del país.

Los expertos señalan que este aumento exige seguir reforzando las políticas de integración y los servicios públicos, con el objetivo de garantizar la cohesión social. La tendencia al alza confirma la importancia de la migración en el desarrollo económico y social de España en los últimos años.