La DGT controlará los accesos al Jarama por el Gran Premio de Fórmula E con cortes y lanzaderas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado un dispositivo especial para regular los accesos al circuito del Jarama con motivo del Gran Premio de Fórmula E que se celebra este sábado. El plan incluye medidas de control de tráfico, restricciones puntuales y la puesta en marcha de servicios de transporte lanzadera para facilitar la llegada de los asistentes.

Afecciones en la A-1 y recomendaciones de movilidad

Entre las principales incidencias previstas destacan posibles retenciones y cortes en la A-1, especialmente en los accesos al circuito y en horas de mayor afluencia. La DGT recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y seguir las indicaciones de los agentes y paneles informativos.

El operativo busca garantizar la seguridad vial y minimizar el impacto del evento en la circulación habitual. Además, se reforzará la señalización y la presencia de efectivos para gestionar el flujo de vehículos en una jornada que se espera con alta asistencia de público.