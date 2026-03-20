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La DGT controlará los accesos al Jarama por el Gran Premio de Fórmula E con cortes y lanzaderas
20 Mar 2026 por Redacción Irispress
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado un dispositivo especial para regular los accesos al circuito del Jarama con motivo del Gran Premio de Fórmula E que se celebra este sábado. El plan incluye medidas de control de tráfico, restricciones puntuales y la puesta en marcha de servicios de transporte lanzadera para facilitar la llegada de los asistentes.
Afecciones en la A-1 y recomendaciones de movilidad
Entre las principales incidencias previstas destacan posibles retenciones y cortes en la A-1, especialmente en los accesos al circuito y en horas de mayor afluencia. La DGT recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y seguir las indicaciones de los agentes y paneles informativos.
El operativo busca garantizar la seguridad vial y minimizar el impacto del evento en la circulación habitual. Además, se reforzará la señalización y la presencia de efectivos para gestionar el flujo de vehículos en una jornada que se espera con alta asistencia de público.