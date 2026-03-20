El Ibex 35 roza los 17.100 puntos tras abrir al alza con el petróleo a la baja

El Ibex 35 ha iniciado la sesión con una subida cercana al 1%, lo que le ha permitido acercarse de nuevo al nivel de los 17.100 puntos en los primeros compases de la jornada. El comportamiento positivo del selectivo español coincide con un descenso en el precio del petróleo, factor que está favoreciendo el ánimo de los inversores.

El descenso del crudo impulsa el mercado

La bajada del petróleo reduce la presión sobre los costes energéticos y la inflación, lo que se traduce en un entorno más favorable para la renta variable. Este contexto está impulsando especialmente a los sectores más sensibles al precio de la energía, que registran avances en la apertura.

Los analistas señalan que la evolución del mercado seguirá condicionada por los precios energéticos y el contexto internacional. A corto plazo, la estabilidad del crudo podría seguir apoyando al Ibex, aunque la volatilidad continúa siendo un factor clave en la evolución de las bolsas.