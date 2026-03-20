El Gobierno ultima una rebaja del IVA de los carburantes al 10% y ajustes fiscales en la electricidad

El Gobierno está ultimando un paquete de medidas fiscales que incluye la rebaja del IVA de los carburantes hasta el 10%, junto a otros ajustes impositivos en el ámbito de la electricidad. La iniciativa busca aliviar el impacto del encarecimiento de la energía en los hogares y las empresas, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios.

Medidas para contener el coste energético

El plan contempla también reducciones fiscales en la factura eléctrica, con el objetivo de moderar el coste para los consumidores y apoyar la actividad económica. Estas medidas se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo para hacer frente a la presión inflacionaria derivada del aumento de los precios energéticos.

Aunque todavía se están definiendo los detalles finales, el paquete responde a la necesidad de adoptar respuestas rápidas ante el contexto actual. El Gobierno pretende así mitigar los efectos del alza de la energía y reforzar la capacidad de consumo en un escenario económico exigente.