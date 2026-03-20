Cerca de 900 personas siguen sin luz en Tenerife tras el paso de la borrasca Therese

20 Mar 2026 por Redacción Irispress

Alrededor de 900 personas continúan sin suministro eléctrico en los municipios tinerfeños de Adeje y Guía de Isora tras la segunda jornada del paso de la borrasca Therese por Canarias. Las condiciones meteorológicas adversas, con fuertes rachas de viento y lluvias, han provocado incidencias en la red eléctrica que aún no han podido ser completamente resueltas.

Trabajos para restablecer el servicio

Las compañías eléctricas trabajan para recuperar el suministro en las zonas afectadas, mientras los servicios de emergencia mantienen activo el seguimiento de la situación. Las autoridades han recomendado extremar la precaución ante posibles nuevos episodios de viento y lluvia, que podrían dificultar las labores de reparación.

El paso de la borrasca ha dejado además otras incidencias en el archipiélago, como caídas de árboles, cortes puntuales de carreteras y daños en infraestructuras. La evolución del temporal marcará la normalización progresiva de la situación en las próximas horas.