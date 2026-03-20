CaixaBank lanza una campaña digital para contratar gratuitamente su tarjeta prepago para viajar sin comisiones

20 Mar 2026 por Sergio Martínez

Campaña digital de CaixaBank para impulsar MoneyToTravel

CaixaBank ha lanzado una campaña digital para promover la tarjeta prepago MoneyToTravel, diseñada para pagar en otras divisas sin comisiones y con ventajas para viajar.

La promoción, activa hasta el 31 de marzo, permite obtener la tarjeta gratis durante los tres primeros meses, eliminando la comisión de emisión y la de mantenimiento temporalmente. Se puede contratar de forma 100% digital, tanto en formato físico como virtual, a través de la app o web del banco.

Ventajas exclusivas de la tarjeta prepago MoneyToTravel

La tarjeta funciona en modalidad prepago, lo que permite controlar el gasto y aumentar la seguridad frente al fraude al utilizar solo el dinero recargado.

Su principal ventaja es la eliminación de comisiones en pagos en divisas, aplicando el tipo de cambio de Mastercard sin costes adicionales. Además, incluye dos retiradas gratuitas al mes en cajeros internacionales.

Entre los beneficios adicionales destacan:

eSIM de 1 GB para navegar durante 7 días en el extranjero.

Descuentos en recargas gracias a Roamic.

Acceso a salas VIP en aeropuertos en caso de retrasos de vuelo.

También incorpora un seguro de viaje con cobertura médica de hasta 4.000 € (hasta 6.000 € en EE. UU. y Canadá), además de servicios como repatriación, envío de medicamentos y asistencia en incidencias. Incluye compensaciones por retraso de equipaje y una cobertura de responsabilidad civil de hasta 60.000 €.

Sobre MoneyToPay

MoneyToPay es la entidad mediante la cual CaixaBank y Global Payments lideran el mercado de servicios de prepago en España.

Esta colaboración desarrolla soluciones innovadoras tanto para particulares como para empresas, ampliando las opciones de pago y gestión financiera con herramientas digitales.