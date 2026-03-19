Trump afirma que Israel no volverá a atacar el campo gasístico de South Pars tras la escalada con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Israel no volverá a atacar el yacimiento de gas de South Pars, considerado el mayor del mundo, tras la reciente escalada de tensión en Oriente Próximo. Sus declaraciones llegan después de que Irán lanzara un bombardeo contra un complejo gasístico en Qatar en represalia por el ataque israelí previo sobre este enclave energético.

Advertencias a Irán y tensión en el Golfo

Trump ha señalado que esta contención por parte de Israel se mantendrá siempre que Irán no vuelva a atacar a países “inocentes” como Qatar, al tiempo que ha advertido de posibles represalias contundentes si se repiten este tipo de acciones. Además, el mandatario ha insistido en que ni Estados Unidos ni Qatar tenían conocimiento previo del bombardeo israelí sobre el campo de South Pars.

El episodio forma parte de una creciente escalada en la región, donde los ataques a infraestructuras energéticas están elevando la tensión geopolítica y afectando a los mercados internacionales. El conflicto ha tenido ya consecuencias directas en el precio del petróleo y en la estabilidad de las rutas energéticas, lo que aumenta la preocupación de la comunidad internacional ante un posible agravamiento de la crisis.