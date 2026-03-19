Médicos de familia expresan “profunda decepción” tras el rechazo a bajar la tasa de alcohol al volante

Las sociedades de médicos de familia han mostrado su “profunda decepción” después de que el Congreso haya rechazado la propuesta para reducir la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Los profesionales sanitarios consideran que la medida habría supuesto un avance relevante en la prevención de accidentes de tráfico y en la protección de la salud pública.

Una oportunidad perdida para la prevención

Desde el ámbito médico subrayan que existe evidencia científica que vincula el consumo de alcohol, incluso en niveles bajos, con un mayor riesgo de siniestralidad. Por ello, defendían la necesidad de adaptar los límites a estándares más estrictos, en línea con otros países que han reducido la tasa para mejorar la seguridad vial.

El rechazo parlamentario ha abierto un nuevo debate sobre las políticas de prevención y la concienciación social en materia de conducción. Los profesionales sanitarios insisten en que reducir el consumo de alcohol al volante sigue siendo un objetivo prioritario para disminuir accidentes y sus consecuencias.