Manuel González Moreno, nuevo presidente de la Federación de Gremios de Editores de España

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha nombrado a Manuel González Moreno como nuevo presidente de la organización, en una decisión que marca el relevo al frente de una de las principales entidades del sector editorial. Su designación llega en un momento clave para la industria del libro, que afronta retos relacionados con la digitalización, los hábitos de lectura y la sostenibilidad del mercado.

Retos del sector editorial en un entorno cambiante

El nuevo presidente asume el cargo con el objetivo de reforzar la posición del sector y promover la lectura en un contexto de transformación. Entre las prioridades se encuentran el impulso al libro en español, la defensa de los derechos de autor y la adaptación a los nuevos formatos digitales.

Desde la Federación destacan la experiencia de González Moreno dentro del ámbito editorial, así como su conocimiento del funcionamiento del sector. Su etapa al frente de la FGEE estará marcada por la necesidad de consolidar el crecimiento y afrontar los desafíos que plantea el ecosistema cultural y tecnológico actual.