La borrasca Therese activa avisos en varias comunidades por viento, lluvia y fuerte oleaje

La borrasca Therese ha puesto en aviso a cuatro comunidades autónomas y a Melilla por fenómenos adversos como viento, lluvias intensas y fuerte oleaje. El episodio afecta especialmente a zonas del sur y del archipiélago canario, donde se espera mayor intensidad en las próximas horas.

Canarias y Andalucía, en nivel naranja

Canarias y Andalucía se encuentran en nivel naranja debido al riesgo importante por condiciones meteorológicas adversas, especialmente en el litoral. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Este nuevo episodio meteorológico refleja la inestabilidad de los últimos días, con la llegada de sistemas atlánticos que están dejando precipitaciones y viento en amplias zonas del país. Los expertos señalan que la evolución de la borrasca marcará la intensidad de los fenómenos en las próximas jornadas.