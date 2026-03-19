El Ibex 35 cae un 1,4% en la apertura y pierde los 17.100 puntos con el petróleo al alza

19 Mar 2026 por Redacción Irispress

El Ibex 35 ha iniciado la sesión con una caída del 1,4%, situándose por debajo de los 17.100 puntos en los primeros compases de la jornada. El retroceso se produce en un contexto marcado por la presión de los mercados energéticos, con el precio del crudo escalando hasta los 114 dólares, lo que añade incertidumbre a la evolución bursátil.

El encarecimiento del petróleo pesa en los mercados

El repunte del petróleo está influyendo en el ánimo de los inversores, al aumentar las preocupaciones sobre la inflación y el impacto en los costes empresariales. Este escenario está provocando ventas en distintos sectores, especialmente en aquellos más sensibles al encarecimiento de la energía.

Los analistas apuntan a que la volatilidad podría mantenerse en las próximas sesiones, condicionada por la evolución de los precios energéticos y el contexto geopolítico. Mientras tanto, el mercado seguirá atento a posibles señales de estabilización que permitan recuperar la confianza inversora.