El Gobierno tiene de plazo hasta el 20 de mayo para crear la Comisión Interministerial de Dependencia

El Gobierno dispone hasta el próximo 20 de mayo para constituir la Comisión Interministerial de Dependencia, un órgano llamado a coordinar las políticas públicas relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia. Esta comisión busca mejorar la cooperación entre distintos ministerios y reforzar la eficacia del sistema.

Coordinación para mejorar la atención

La creación de este organismo responde a la necesidad de abordar de forma transversal los retos del sistema de dependencia, que implica competencias en ámbitos como sanidad, servicios sociales y financiación. Su puesta en marcha pretende agilizar la toma de decisiones y garantizar una mejor planificación de los recursos.

El cumplimiento de este plazo será clave para avanzar en las reformas previstas en el sistema y dar respuesta a las demandas del sector. Entre los objetivos se encuentran reducir listas de espera, mejorar la calidad de los servicios y asegurar una atención más eficiente a las personas dependientes y sus familias.