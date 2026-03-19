El debate sobre burka y migración eleva un 14% los comentarios negativos en redes, según Oberaxe

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha detectado un aumento del 14% en los comentarios negativos en redes sociales coincidiendo con el debate sobre la prohibición del burka y la regularización de personas migrantes. El organismo señala que estas conversaciones han intensificado el tono polarizado en el entorno digital, con un incremento de mensajes de rechazo vinculados a cuestiones identitarias y culturales.

Más polarización en el discurso digital

Según el informe, los picos de negatividad se concentran en momentos de mayor exposición mediática y política de estos temas. Los expertos advierten de que este tipo de dinámicas puede contribuir a la normalización de discursos de odio si no se abordan con medidas de prevención y sensibilización.

Desde Oberaxe se insiste en la importancia de reforzar la vigilancia de los contenidos en redes, así como de impulsar campañas de concienciación que promuevan el respeto y la convivencia. El organismo también subraya la necesidad de colaboración entre instituciones, plataformas digitales y sociedad civil para frenar la difusión de mensajes discriminatorios.