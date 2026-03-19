Detenido en La Rioja un hombre por violencia de género tras precipitarse su pareja por una ventana

19 Mar 2026 por Redacción Irispress

La Guardia Civil ha detenido en La Rioja a un varón por su presunta implicación en un caso de violencia de género, después de que su pareja se arrojara por una ventana en el transcurso de un episodio que está siendo investigado. Los hechos han generado una rápida intervención de los servicios de emergencia, que trasladaron a la mujer a un centro sanitario para su atención.

Investigación abierta para esclarecer lo ocurrido

El suceso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon el incidente. Por el momento, no han trascendido detalles concretos sobre el estado de la víctima ni sobre el contexto previo, dado el carácter sensible del caso.

El detenido ha pasado a disposición judicial, donde se decidirán las medidas correspondientes. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier situación de violencia de género y ponen a disposición de las víctimas los recursos de atención y apoyo disponibles.