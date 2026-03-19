Cultura valora como “significativas” las palabras del Rey sobre la Conquista

19 Mar 2026 por Redacción Irispress

El Ministerio de Cultura ha calificado como “significativas e importantes” las recientes declaraciones del Rey en torno a la Conquista, destacando su encaje en un contexto de revisión histórica cada vez más presente en el ámbito académico y cultural. Desde el departamento consideran que estas palabras reflejan una sensibilidad acorde con los debates actuales sobre memoria, identidad y legado histórico.

Un discurso alineado con el giro decolonial

Según Cultura, las declaraciones se enmarcan en el llamado giro decolonial, una corriente que promueve una mirada crítica sobre los procesos históricos vinculados al colonialismo. Este enfoque busca reinterpretar el pasado incorporando perspectivas más amplias y reconociendo el impacto de estos episodios en distintas sociedades.

El posicionamiento ha generado distintas reacciones en el ámbito político y cultural, donde conviven visiones diversas sobre cómo abordar la historia común. En cualquier caso, el debate pone de relieve la vigencia de estas cuestiones y su influencia en la construcción del relato histórico en la actualidad.