Varias organizaciones ecologistas reclaman reubicar las estaciones de medición del aire en zonas más contaminadas

Organizaciones ecologistas han pedido que las estaciones de control de calidad del aire orientadas al tráfico se trasladen a los puntos más críticos de cada ciudad. Según denuncian, la ubicación actual de algunos medidores no refleja con precisión los niveles reales de contaminación en las zonas con mayor intensidad de tráfico, lo que podría ofrecer una imagen distorsionada de la calidad del aire.

Mediciones más precisas para una mejor gestión

Los colectivos consideran que situar estos dispositivos en áreas con alta concentración de emisiones permitiría obtener datos más fiables y útiles para la toma de decisiones. Esto facilitaría la aplicación de medidas más eficaces para reducir la contaminación y proteger la salud pública, especialmente en entornos urbanos densamente poblados.

Además, reclaman una mayor transparencia en la gestión de estos sistemas de medición y una revisión de los criterios de ubicación actuales. A su juicio, contar con información más ajustada a la realidad es clave para diseñar políticas medioambientales más ambiciosas y responder de forma adecuada a los desafíos de la calidad del aire en las ciudades.