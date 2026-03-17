Suben las temperaturas en gran parte del país y el oleaje activa avisos en varias provincias

Las temperaturas han experimentado un notable ascenso en casi todo el país, con valores inusualmente altos para la época que han llegado a alcanzar los 27ºC en ciudades como Bilbao. Este repunte térmico se deja notar especialmente en el norte peninsular, donde los termómetros registran cifras más propias de la primavera avanzada que de estas fechas.

Avisos por fuerte oleaje en zonas costeras

En paralelo, el estado de la mar ha obligado a activar avisos en al menos cuatro provincias debido al fuerte oleaje. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en áreas costeras, donde se esperan condiciones adversas que pueden afectar tanto a la navegación como a las actividades al aire libre.

Este episodio combina estabilidad atmosférica en el interior con fenómenos marítimos más intensos en el litoral, en un contexto de variabilidad meteorológica. Los expertos apuntan a que estas oscilaciones responden a cambios en las masas de aire y a la influencia de sistemas atlánticos que afectan especialmente a la costa.