Israel asegura haber abatido a altos cargos iraníes en una serie de bombardeos

Israel ha anunciado la muerte de varias figuras relevantes del aparato político y militar iraní en una serie de bombardeos llevados a cabo en territorio de Irán. Entre los fallecidos, según las autoridades israelíes, se encontraría Alí Lariyani, político de larga trayectoria en el país, así como el jefe de la fuerza paramilitar Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria. La operación se enmarca en la creciente escalada de tensión entre ambos países.

Irán no confirma los fallecimientos y aumenta la tensión regional

Por el momento, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente estas muertes, lo que añade incertidumbre sobre el alcance real de los ataques. Mientras tanto, medios próximos al Gobierno de Teherán han denunciado los bombardeos y han advertido de posibles represalias. La situación eleva aún más la presión en Oriente Próximo, en un contexto ya marcado por enfrentamientos indirectos y operaciones encubiertas.

La comunidad internacional sigue con preocupación estos acontecimientos, ante el riesgo de una escalada mayor que pueda desestabilizar aún más la región. Analistas apuntan a que este tipo de acciones podrían desencadenar una respuesta directa o a través de aliados, lo que complicaría aún más el escenario geopolítico actual.