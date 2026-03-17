Expertos advierten de un “cuello de botella” en la regularización de migrantes por falta de recursos

Profesionales del ámbito de la extranjería han alertado de un posible “cuello de botella” en los procesos de regularización de personas migrantes si no se refuerzan los recursos administrativos. Según señalan, el aumento de solicitudes y la complejidad de los trámites están tensionando un sistema que ya presenta retrasos en la gestión de expedientes.

Retrasos y saturación en los procedimientos

Los expertos apuntan a la escasez de personal y medios en oficinas de extranjería como uno de los principales factores que explican esta situación. Esta saturación podría traducirse en plazos más largos, dificultades para obtener citas y una mayor incertidumbre para quienes buscan regularizar su situación en España.

Ante este escenario, se reclama una inversión adicional que permita agilizar los procedimientos y garantizar una atención adecuada. También se insiste en la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y simplificar algunos trámites, con el objetivo de evitar bloqueos que afecten tanto a los solicitantes como al propio funcionamiento del sistema.