España recibe 244 millones adicionales del Fondo Europeo de Asilo desde 2022

España ha recibido una aportación extra de 244 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Asilo, lo que supone un incremento del 68% respecto a lo inicialmente previsto desde 2022. Esta financiación adicional responde al aumento de la presión migratoria y a la necesidad de reforzar los sistemas de acogida, protección internacional e integración de personas solicitantes de asilo.

Refuerzo de los sistemas de acogida e integración

Los fondos permitirán mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones, ampliando recursos como plazas de acogida, asistencia jurídica y programas de integración social y laboral. Además, se prevé que parte de la inversión se destine a reforzar la coordinación entre instituciones y a optimizar la gestión de los procedimientos de asilo.

Desde las autoridades europeas se subraya que este incremento busca apoyar a los países que afrontan una mayor carga en la gestión migratoria. En el caso de España, su posición geográfica la convierte en una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea, lo que explica la necesidad de una financiación adicional para garantizar una atención adecuada y conforme a los estándares comunitarios.