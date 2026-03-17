El Museo del Prado limita a 20 personas los grupos de visitantes para mejorar la experiencia

El Museo del Prado ha decidido reducir el número máximo de integrantes por grupo de visitantes, que pasa de 30 a 20 personas. La medida busca mejorar la calidad de las visitas, facilitar la movilidad en las salas y garantizar una mejor conservación de las obras, en un contexto de alta afluencia de público. Con este ajuste, la institución pretende ofrecer recorridos más cómodos y ordenados tanto para los visitantes como para los guías.

Menos saturación y mayor control en las salas

Desde el museo señalan que esta reducción permitirá evitar aglomeraciones en espacios especialmente concurridos, favoreciendo una experiencia más pausada y cercana a las obras. Además, se refuerza el control de los flujos de visitantes en puntos clave del recorrido, algo especialmente relevante en exposiciones temporales o en salas con piezas icónicas.

La decisión se enmarca en la estrategia del Prado para adaptar la gestión del público a los estándares actuales de los grandes museos internacionales. Con ello, se busca equilibrar el creciente interés turístico con la necesidad de preservar el patrimonio y mejorar las condiciones de la visita cultural.