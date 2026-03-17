Portada >> Cultura >> El Museo del Prado limita a 20 personas los grupos de visitantes para mejorar la experiencia
El Museo del Prado limita a 20 personas los grupos de visitantes para mejorar la experiencia
17 Mar 2026 por Redacción Irispress
El Museo del Prado ha decidido reducir el número máximo de integrantes por grupo de visitantes, que pasa de 30 a 20 personas. La medida busca mejorar la calidad de las visitas, facilitar la movilidad en las salas y garantizar una mejor conservación de las obras, en un contexto de alta afluencia de público. Con este ajuste, la institución pretende ofrecer recorridos más cómodos y ordenados tanto para los visitantes como para los guías.
Menos saturación y mayor control en las salas
Desde el museo señalan que esta reducción permitirá evitar aglomeraciones en espacios especialmente concurridos, favoreciendo una experiencia más pausada y cercana a las obras. Además, se refuerza el control de los flujos de visitantes en puntos clave del recorrido, algo especialmente relevante en exposiciones temporales o en salas con piezas icónicas.
La decisión se enmarca en la estrategia del Prado para adaptar la gestión del público a los estándares actuales de los grandes museos internacionales. Con ello, se busca equilibrar el creciente interés turístico con la necesidad de preservar el patrimonio y mejorar las condiciones de la visita cultural.