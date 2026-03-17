El Ejército de EEUU afirma haber superado los 7.000 objetivos alcanzados en Irán

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado que ha alcanzado “más de 7.000” objetivos en Irán en el marco de sus recientes operaciones militares, según han indicado fuentes oficiales. La cifra refleja la magnitud de la ofensiva y apunta a una estrategia sostenida de ataques sobre infraestructuras consideradas clave. Desde Washington insisten en que las acciones responden a objetivos militares concretos dentro de un contexto de creciente tensión en la región.

Escalada militar y preocupación internacional

Aunque no se han detallado de forma precisa los blancos atacados, las autoridades estadounidenses sostienen que las operaciones buscan debilitar capacidades estratégicas y limitar posibles amenazas. Por su parte, Irán ha denunciado estos ataques como una violación de su soberanía y ha advertido de consecuencias, en un escenario cada vez más volátil.

La comunidad internacional observa con inquietud la evolución de los acontecimientos, ante el riesgo de una escalada de mayor alcance. Organismos y gobiernos han reiterado la necesidad de rebajar la tensión y abrir vías diplomáticas que eviten un conflicto abierto con implicaciones globales.