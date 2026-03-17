Cuatro de cada diez mujeres no se sienten seguras caminando solas por la noche

El 40% de las mujeres en España asegura sentirse poco o nada segura al caminar sola por la noche, una cifra que contrasta con el 19% de los hombres, según diversos estudios sobre percepción de seguridad. Esta diferencia evidencia una brecha significativa en la vivencia del espacio público en función del género, especialmente en horarios nocturnos.

Brecha de percepción y preocupación social

Los datos reflejan una realidad persistente: muchas mujeres adoptan medidas de precaución en su día a día, como evitar determinadas zonas, modificar rutas o compartir su ubicación. Expertos en seguridad y sociología señalan que esta percepción está vinculada tanto a experiencias personales como a factores culturales y sociales que influyen en la sensación de vulnerabilidad.

Ante esta situación, distintas instituciones y colectivos reclaman reforzar las políticas de prevención, mejorar la iluminación y el diseño urbano, y fomentar campañas de concienciación. El objetivo es avanzar hacia entornos más seguros e inclusivos, donde todas las personas puedan transitar con tranquilidad independientemente de su género.