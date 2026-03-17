Consumo plantea exigir etiquetas en braille para alertar de alérgenos y productos peligrosos

El Ministerio de Consumo estudia obligar a las grandes superficies a incorporar información en braille en el etiquetado de alimentos que contengan alérgenos o productos potencialmente peligrosos. La medida busca mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad visual y reforzar su autonomía a la hora de realizar la compra, especialmente en cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria.

Más accesibilidad y protección al consumidor

La iniciativa se enmarca en las políticas de inclusión y protección de los consumidores, con especial atención a colectivos vulnerables. Desde el departamento se considera que facilitar el acceso a esta información puede evitar riesgos para la salud y garantizar una mayor igualdad en el acceso a productos básicos. El objetivo es que los avisos sobre alérgenos sean comprensibles sin necesidad de asistencia externa.

El planteamiento ha abierto el debate en el sector de la distribución, donde algunas empresas advierten de posibles costes de adaptación, mientras que organizaciones de consumidores y asociaciones de personas con discapacidad valoran positivamente la propuesta. De salir adelante, supondría un paso más hacia un etiquetado más inclusivo en el mercado español.